Infomediaire Maroc – La Bourse de Casablanca a clôturé en bonne mine lundi, ses deux principaux indices, Masi et Madex prenant 0,31%, chacun. A la cloche finale, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est situé à 11.239,2 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a avancé à 9.133,59 points.

Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,5% à 10.167,35 points, alors que le FTSE Morocco All-Liquid a cumulé 9.633,39 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, quant à lui, progressé de 0,46% à 905,6 points.

Sur le plan sectoriel, le compartiment bancaire, dont l’indice a pris 0,95%, a profité de la hausse affichée par CIH (+4,73%), BCP (+3,24%) et BMCE Bank (+0,37%), tandis que celui des loisirs et hôtels (+5,29%) a terminé la séance en tête du classement.

Contre-tendance, le secteur de la Chimie a baissé de 3,54%, plus fort recul sectoriel, plombé par la chute du titre de la Société Nationale d’Electrolyse et de Pétrochimie (SNEP). Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a touché plus de 241,6 millions de dirhams (MDH), réalisé sur le marché central (205,5 MDH) et le marché de bloc (36,1 MDH). Pour sa part, la capitalisation boursière s’est chiffrée à près de 573,2 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Afric Industries (+5,98% à 237,9 DH), SMI (+5,4% à 1.660 DH), RISMA (+5,29% à 179 DH), Cartier Saada (+5,26% à 24 DH) et Delta Holding (+5,04% à 32,52 DH).

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Ib.Maroc.com (-8,5% à 64,05 DH), Total Maroc (-3,91% à 1.082 DH), SNEP (-3,76% à 433,1 DH), Alliances (-3,32% à 80,49 DH) et Disway (-2,84% à 274 DH).

