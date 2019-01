Infomediaire Maroc – La Bourse de Casablanca a terminé mardi dans le vert, soutenue entre autres par les compartiments « Pétrole et Gaz » et « Participation et promotion immobilières ».

Au terme de cette séance, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a progressé de 0,02% à 11.083,87 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a pris 0,04% à 8.996 points.

Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a cumulé 9.925,44 tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a baissé de 0,27 % à 9.471,01 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, quant à lui, lâché 0,54% à 885,64 points.

Ce mouvement haussier trouve son origine dans la hausse de 10 compartiments, particulièrement ceux du « Pétrole et Gaz » qui a gagné 7,60% et de « Participation et promotion immobilières » qui figure également parmi les plus fortes hausses sectorielles avec une progression de l’ordre de 2,26%.

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est chiffrée à près de 570,32 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par « Afriquia Gaz » (+9,97% à 3.233 DH), « SM. Monétique » (+9,16% à 298 DH), « Auto Hall » (+4% à 78 DH), « Douja Prom Addoha » (+3,84% à 14,34 DH) et « Total Maroc » (+2,94% à 980 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par « SMI » (-5,86% à 1445 DH), « Cartier Saada » (-5,30% à 30DH), « Managem » (-4,76% à 1000 DH), « Micro Data » (-2,88% à 252,50 DH) et « Jet Contractors » (-1,27% à 340,80 DH).

