La Bourse de Casablanca a clôturé dans le rouge jeudi, affectée notamment par la mauvaise tenue des secteurs de « Bâtiment et matériaux de construction », de « Société de financement et autres activités financières », ainsi que de quelques valeurs bancaires. Après avoir entamé la journée par une hausse modérée, la Bourse de Casablanca a basculé dans le rouge durant la seconde moitié de la séance. Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a cédé 0,22% à 11.146,56 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est affiché à 9.051,82 points, en baisse également de 0,22%.

Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a cumulé 10.063,94 points, en repli de 0,05%, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a lâché 0,29% à 9.506,91 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, quant à lui, abandonné 0,68% à 880,02 points.

Côté secteurs, le compartiment de « Bâtiment et matériaux de construction » a terminé en baisse de -2,71%, suite au recul de ses titres Afric Industries SA (-4,41%), LafargeHolcim Maroc (-4,35%), Sonasid (-2,68%). En revanche, Aluminium du Maroc et Colorado ont pris respectivement 4,88% et 0,71%.

Le secteur des « Société de financement et autres activités financières » a lâché 0,28%, affaibli par Eqdom (-1,07%). En outre, le secteur bancaire a terminé cette séance en repli de 0,04%, les hausses enregistrées par BMCI (2,80%), CIH (0,68%) et AttijariWafa Bank (0,34%) n’ayant pas pu compenser les baisses de la BMCE Bank (-0,50%) et de la BCP (-1,26%).

A la hausse, le secteur d' »Électricité » a enregistré la plus forte hausse sectorielle (4,36%), porté par son unique titre « Taqa Morocco ».

De même, favorisé par son seul titre, Sodep-Marsa Maroc, le secteur des « Services de transport » a terminé la séance en hausse de 2,30%.

Egalement à la hausse, le compartiment des « Sociétés de placement immobilier » a gagné 1,93%, grâce à la bonne tenue d’Immorente Invest (+2,13%). Introduite en Bourse en mai 2018, le spécialiste d’actifs immobiliers professionnels à usage locatif, a annoncé jeudi la réalisation d’un résultat net consolidé de 3,7 millions de dirhams (MDH), au titre de l’exercice 2018, contre -2,1 MDH en 2017.

Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a atteint près de 50,55 MDH, réalisé en grande partie sur le marché central et dominé par les transactions portant sur Sodep-Marsa Maroc (15,18 MDH), AttijariWafa Bank (9,75 MDH), Itissalat Al-Maghrib (6,15 MDH) et Taqa Morocco (4,43 MDH).

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 575,53 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Atlanta (+5,96% à 60,40 DH), Aluminium du Maroc (+4,88% à 1.699 DH), Taqa Morocco (+4,36% à 981 DH), BMCI (+2,80% à 771 DH) et Fenie Brossette (+2,56% à 80 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Delattre Levivier Maroc (-5,97% à 108,60 DH), Maghreb Oxygene (-5,90 % à 146 DH), Stroc industrie (-5,76% à 23,55 DH), Lydec (-5,09% à 430,10 DH) et Afric Industries SA (-4,41% à 260 DH).

IM