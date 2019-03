Le conseil de la région Fès-Meknès, réuni récemment en session ordinaire du mois de mars, a adopté un projet de convention avec la Banque africaine de développement (BAD) visant à fournir une assistance financière aux porteurs de petits projets.

En vertu de cet accord, les deux parties s’engagent à définir, financer et accompagner les projets axés sur le renforcement des compétences et la création d’entreprises et d’opportunités d’emploi au profit des jeunes.

La sélection des projets sera établie sur des critères bien définis, dont les postes d’emploi créés, l’impact du projet sur la réduction des disparités sociales et régionales, l’innovation, la productivité et la pérennité.

Les projets en lice concernent les potentialités de la région, notamment l’agriculture, l’artisanat, les nouvelles technologies de l’information et de la communication, les services et le tourisme, outre les projets à fort impact sur l’environnement, la recherche scientifique et l’appui des coopératives féminines.

Cette convention de partenariat s’inscrit dans le cadre des relations liant le conseil de la région Fès-Meknès et la BAD. Il s’agit d’une expérience pilote, mise en œuvre pour la première fois en Tunisie, qui a contribué au renforcement de l’emploi, de la formation et à l’appui des affaires.

Le Conseil de la région de Fès-Meknès, réuni en session ordinaire de mars, a approuvé également une convention de partenariat portant sur l’organisation et l’encadrement des sessions de formation au profit des membres des conseils élus des collectivités territoriales de la région.

Cette convention, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie régionale de formation des élus, lie le ministère de l’Intérieur, les conseils des préfectures et des provinces, les universités et les autres établissements d’enseignement supérieur de la région.

