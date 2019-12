La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 23 au 27 décembre 2019 sur une note positive, son indice global Masi gagnant 0,19% et le Madex s’adjugeant 0,14%.



Au terme de cette semaine, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est situé à 12.189,28 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, à 9.935,69 points.

Dans ces conditions, les performances « Year-To-Date » (YTD) du Masi et du Madex affichent respectivement +7,26% et +7,61%.



Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,28% à 10.965,94 points et le FTSE Morocco All-Liquid a empoché 0,02% à 10.473,95 points.



Concernant l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 », il s’est apprécié de 0,61% à 947,90 points.



Sur le plan sectoriel, 15 compartiments figuraient parmi les gagnants au cours de cette période avec des hausses allant de 1,10% et 1,24% pour « Sociétés de financement et autres activités financières » et « équipement électroniques et électriques » à (+ 40,04%) pour « Pétrole et Gaz ».



A la hausse, l’indice sectoriel « Distributeurs » s’est bonifié de 34,07% et le secteur « Services de transport » a gagné 28,05%, suivi du secteur « Agroalimentaire » (+19,57%) et « Sociétés de portefeuille-Holdings assurances » qui a pris 16,58%.



La capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 627,47 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s’est élevé à près de 5,12 MMDH.



Aux valeurs individuelles, le spécialiste des services informatiques « IB.Maroc.com » se trouvait au premier rang avec une hausse de 33,59% suivi par Managem (+10,39%) et Douja Prom Addoha (+8,52%).

En revanche, Stroc Industrie (-16,92%) a accusé le plus fort repli de la cote qui comptait également parmi les perdants SM.Monétique (-12,50%) et Zellidja S.A (-11,59%).



Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Itissalat Al-Maghrib (25,59%), Attijariwafa Bank (10,45%) et Douja Prom Addoha (9,92%)