La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 30 décembre 2019 au 03 janvier 2020 en repli, ses deux indices, Masi et Madex accusant des pertes respectives de 0,28% et 0,3%. Au terme de la semaine dernière, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, est revenu à 12.154,94 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, à 9.906,3 points.



Dans ces conditions, les performances « Year-To-Date » (YTD) du Masi et du Madex se situent à -0,14% et -0,13%.



Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a cédé 1,14% à 10.840,51 points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 0,12% à 10.486,35 points.



Concernant l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 », il s’est apprécié de 0,09% à 948,79 points.



Sur le plan sectoriel, 11 compartiments figuraient parmi les gagnants au cours de cette période avec des baisses allant de 12,76% pour l’Immobilier à 0,25% pour le secteur « Société de financement & autres activités financières ».



A la hausse, l’indice sectoriel des sociétés de placement immobilier s’est bonifié de 5,05%, meilleure performance de la semaine, suivi de celui des « Matériels, logiciels & services informatiques » (+3,07%). La capitalisation boursière a avoisiné les 626 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s’est élevé à plus de 1,5 MMDH.



Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Label Vie (26,74%), BCP (16,73%) et Ciments du Maroc (12%).