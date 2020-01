Un groupe d’acteurs associatifs et des résidents étrangers se sont mobilisés, dimanche, dans le cadre d’une initiative écologique destinée au nettoyage de la ceinture verte de la cité des Alizés.



Cette initiative est la seconde du genre, organisée conjointement par l’Association « Jeunesse Action », l’Association des Chameliers d’Essaouira et « Beach Cleaning », avec l’appui de la direction provinciale du Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, ainsi que des associations « Au Coeur de l’Amitié », « Moga Jeunes », « Bayti » et « Rmila », outre des équipes de la société de nettoyage « Ozone ».



Au terme de cette action « écolo », ce sont près de 200 sacs qui ont été remplis de divers déchets et de détritus, notamment du plastique qui jonche le sol de cet espace naturel.



L’association des professeurs des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) de la Province était également présente, et des actions pédagogiques sont en cours de préparation afin de sensibiliser les jeunes à cette problématique, selon les organisateurs.



La prochaine action collective de nettoyage au niveau d’Essaouira aura lieu le dimanche 19 janvier courant sur la plage, un espace vital qui subit l’effet des grandes marées, et se retrouve lui aussi envahi de déchets en plastique mais aussi, de filets et matériels de pêche, relèvent les organisateurs.



Cette action citoyenne cadre parfaitement avec l’engagement, à l’échelle provinciale, d’une réflexion globale, avec l’ensemble des acteurs locaux, afin de mettre en place une véritable politique de gestion des déchets et de préservation de l’environnement et du cadre de vie et ce, à travers des actions concrètes, efficaces et applicables rapidement.



Il s’agit des objectifs fixés par le groupe de travail et de réflexion créé par Essaouira Territorial Innovation Lab (ETIL).



A noter que le 10 novembre dernier, plusieurs acteurs associatifs, des jeunes et des enfants ont pris part à une action écologique destinée à nettoyer la ceinture verte d’Essaouira.



Cette initiative, qui avait permis de collecter pas moins de 3 tonnes, avait rassemblé plus de 150 bénévoles, tous déterminés à apporter leur contribution aux efforts visant le nettoyage de la cité des Alizés et la préservation de son cachet de « cité écologique »