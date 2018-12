Infomédiaire Maroc – Le Maroc participe pour la 17ème fois au Salon international de textile Denim-première vision, qui s’est ouvert mercredi à Londres, avec une dizaine d’entreprises de textile implantées dans le Royaume, spécialisées dans la production du denim (tissu utilisé pour la confection de jeans).

Cet événement permettra à ces entreprises, dont Lavasser, New Wash, Evlox, Paris Texas et le Cluster marocain DENIME, d’exposer leurs nouvelles collections, de mettre en avant leur savoir-faire en matière de Fashion et de production textile, de fidéliser leur clientèle et de donner aux nombreux visiteurs professionnels l’occasion de découvrir la créativité de l’industrie du denim Made in Morocco ainsi que ses innovations techniques de pointe.

La participation du Royaume à ce salon, qui se tient pour la première fois dans la capitale britannique, est initiée par l’Agence Marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) en collaboration avec l’Association professionnelle AMITH, dans le cadre de la promotion des entreprises marocaines du textile sur le marché britannique.

« L’objectif de cette participation régulière du Maroc au Salon Denim est d’accompagner les entreprises de textile implantées au Maroc dans la consolidation leur offre globale, notamment en termes de développement des contrats d’export », a déclaré Nadia Ghaouti, directrice sectorielle de l’AMDIE.

Elle leur permettra aussi d’exporter leur produit, de dénicher de nouveaux partenariats avec des compagnies étrangères et surtout de consolider leur liens avec les sociétés partenaires, a-t-elle relevé, ajoutant que c’est aussi une occasion d’inciter les investisseurs étrangers à s’implanter dans le Royaume, afin de développer une intégration locale plus élevée et booster l’investissement dans le domaine du textile.

« La filière du Denim est très bien développée au Maroc, la preuve est que nous sommes présents sur le marché anglais et américain », s’est-elle réjouie, notant que la présence régulière dans ce salon démontre un savoir-faire affirmé et une expertise marocaine reconnue en matière de production de jeans.

« C’est une grande opportunité pour nous d’être présents à Londres, un marché que nous convoitons », a déclaré par sa part la Directrice du Cluster marocain denim, Meriem Errachdi, ajoutant que la qualité des marques présentes dans ce salon est « très attractive ».

Aussi, le fait d’être présent aux côtés des plus grands fournisseurs du denim venus des quatre coins du monde, permettra aux exposants marocains, d’abord de mettre en valeur leur produit et surtout de rencontrer des acheteurs anglais, a-t-elle précisé.

Elle a par ailleurs assuré que cette édition de deux jours promet beaucoup de succès par rapport aux précédentes éditions tenues à Paris et à Barcelone, étant donné le nombre irrégulier de visitorat enregistré dès l’ouverture du salon.

A travers sa participation au salon, le cluster marocain s’engage à accompagner la filière du denim sur plusieurs axes de développement et à orienter les demandeurs de marques qui souhaitent sourcer au Maroc, en leur fournissant des données générales sur la filière, notamment celles relatives à l’infrastructure portière, la répartition géographique des fournisseurs, les délais de livraison et la gestion des ressources humaines, a-t-elle poursuivi.

Organisé sur une superficie de 342 m2 dans le bâtiment historique « The Old Truman Brewery » en plein centre londonien, le Salon Denim-première vision réunit cette année plus de 89 exposants. Il présente une sélection de fabricants de vêtements et de blanchisseries venant du Maroc, de France, d’Italie, du Portugal, de Turquie et d’Asie, qui sont capables de combiner rapidité, flexibilité, connaissances techniques et services de proximité avec capacité de production élevée.

Rédaction Infomédiaire