Le lancement officiel de la campagne mondiale des « 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles », aura lieu le 23 novembre à Marrakech.

Initiée par les Nations Unies à l’occasion de la commémoration de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, cette campagne aura, cette année, pour thème de mobilisation : « Masculinités positives : les hommes et les garçons rejettent les violences faites aux femmes et aux filles », indique un communiqué de l’ONU-Femmes.

Un village de sensibilisation et d’information sur les violences faites aux femmes et aux filles sera organisé à cette occasion par les Nations Unies à la Place El Harti (Place du 16 Novembre) dans la cité ocre, précise la même source, notant que le lancement officiel de la campagne sera marqué par des mots commémoratifs et des animations artistiques