La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 2 au 6 décembre 2019 en baisse, ses deux principaux indices, Masi et Madex cédant respectivement 0,49% et 0,52%. La capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 606,18 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s’est élevé à plus de 444,619 millions de dirhams (MDH) dont 441,66 MDH sur le marché central.

Durant cette période, les meilleures performances ont été l’œuvre de M2M Group (+10% à 572 dhs), Douja Prom Addoha (+9,99% à 8,92 dhs), Minière Touissit (+9,51% à 1.555 dhs), Alliances (+9,50% à 56,50 dhs) et Res Dar Saada (+9,07% à 59,99 dhs). En revanche, Auto Nejma (-5,98% à 2.106 dhs), Involys (-5,47% à 147 dhs), Eqdom (-3,84% à 1.379 dhs), Sonasid (-3,81% à 250,10 dhs) et BMCE Bank (-3,68% à 183 dhs) ont signé les plus fortes baisses au cours de la semaine. Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Itissalat Al-Maghrib (21,43%), Salafin (14,37%), LafargeHolcim Maroc (13,32%) et Attijariwafa Bank (13,23%).