L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) annonce que la société AM Invest Morocco SA, représentée par son Président Directeur Général, Mohamed Bassim Jai Hokimi, a déclaré avoir acquis sur le marché de blocs, en date du 3 décembre 2019, 13 965 actions Involys au cours unitaire de 160 dirhams, franchissant ainsi à la hausse le seuil de participation de 33,33% dans le capital de ladite société.

Suite à cette transaction, AM Invest Morocco SA déclare détenir 141 357 actions Involys soit 36,93% du capital de la société. Et sans les douze mois qui suivent le franchissement du seuil précité, AM Invest Morocco SA envisage de poursuivre ses achats sur la valeur Involys.