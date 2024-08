La Bourse de Casablanca a terminé la semaine du 19 au 23 août dans le vert, son indice principal, le MASI, avançant de 0,42% à 13.954,07 points (pts).

Le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, et le MASI.ESG, indice des entreprises ayant obtenu la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, ont gagné 0,45% à 1.132,01 pts et 0,8% à 1.018,65 pts, respectivement.

À l’opposé, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui évalue la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est replié de 0,48% pour s’établir à 1.250,9 pts.

Sur le plan sectoriel, les performances positives de la semaine ont été réalisées par les indices « Sylviculture et Papier » (+12,09%), « Ingénierie et biens d’équipements industriels » (+10,73%) et « Industrie pharmaceutique » (+4,43%).

À l’inverse, les plus forts replis ont été accusés par les secteurs des sociétés de portefeuilles et holdings (-2,81%), du pétrole et gaz (-1,82%) et du transport (-1,32%). Le volume global des échanges a atteint 328,82 millions de dirhams (MDH), réalisé principalement sur le marché Central (Actions) et dominé par les transactions portant sur Attijariwafa Bank (37,09 MDH), Itissalat Al-Maghrib (24,54 MDH) et Akdital (20,74 MDH).

La capitalisation boursière a, quant à elle, dépassé 725,86 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été affichées par Stokvis Nord Afrique S.A (+32,94% à 18 DH), Involys (+32,56% à 114 DH), Stroc Industrie (+18,9% à 58,39 DH), S.M Monétique (+18,59 % à 231,25 DH) et Med Paper (+12,09% à 24,66 DH).

En revanche, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Oulmes (-5,64% à 1.321 DH), Maghreb Oxygène (-4,91% à 213 DH), Rebab Company (-4,15% à 67 DH), Cartier Saada (-3,55% à 29,63 DH) et Sonasid (-3,3% à 846,1 DH).