La Bourse de Casablanca modernise sa gamme d’indices. En effet, c’est une véritable refonte qui a été opérée afin de mieux refléter la tendance du marché et servir de baromètre et de référence pour les gestionnaires de portefeuilles. Il s’agit aussi d’accompagner le financement des entreprises nationales et d’intégrer les nouvelles tendances internationales, est-il expliqué.

Le projet de refonte a été mené en partenariat avec le Comité Scientifique des Indices en s’inspirant des meilleures pratiques internationales, en étroite collaboration avec les professionnels du marché et les différents acteurs. Cette refonte, souligne la Bourse de casablanca, s’est traduite à travers trois principaux développements :