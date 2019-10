Aucun changement n’a été opéré au niveau des procédures d’octroi des bourses de mérite pour les lauréats des classes préparatoires aux grandes écoles ayant rejoint les écoles et instituts supérieurs à l’étranger, a affirmé le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Dans un communiqué publié suite à des informations relayées par les réseaux sociaux et certains journaux électroniques, le ministère a expliqué que le budget alloué à cette bourse s’est élevée à 60 millions de dirhams en 2019 permettant ainsi à 1 026 étudiants d’en bénéficier, dont 739 en deuxième et en troisième année et 287 en première année.

Selon les 267 bourses consacrées aux nouveaux étudiants, 67% ont été attribuées à des étudiants qui ont rejoint des écoles d’ingénieurs, soit 192 bourses, tandis que 33% ont été octroyées à ceux qui ont choisi des écoles de commerce (95 bourses), répondant aux demandes des étudiants des écoles et instituts supérieurs français de commerce classés parmi les sept premiers.