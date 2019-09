La Bourse des valeurs de Casablanca (BVC) a va adopter son nouveau règlement général qui entrera en vigueur le dernier trimestre de l’année en cours en vue de répondre aux évolutions du marché.

Cette nouvelle version du règlement général, élaborée en étroite collaboration avec la direction du Trésor et des finances extérieurs et l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), représente une avancée majeure dans la modernisation du marché boursier marocain et apporte de nouvelles dispositions qui confèrent à la Bourse de Casablanca plus de flexibilité dans la mise en place des outils nécessaires au développement du marché.

Cette flexibilité permettra de s’adapter plus aisément aux attentes des émetteurs et des investisseurs nationaux et internationaux. Grâce à ces dispositions, la BVC aura, notamment, la possibilité d’ajuster les règles relatives à l’admission à la cote des instruments financiers, à leur séjour et à leur radiation.