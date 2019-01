Infomédiaire Maroc – La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges en hausse mercredi, soutenue notamment par l’envolée des compartiments de « Société de financement et autres activités financiers », de » Sylviculture et Papier » et de « Pétrole et gaz ».

A la cloche finale, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est apprécié de 0,35% à 11.284,85 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a gagné 0,36% à 9.167,57 points.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,10% à 10.127,52 points, et le FTSE Morocco All-Liquid a avancé de 0,42% à 9.693,66 points.

S’agissant de l’indice de référence environnement, social et gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 », il a progressé de 0,21% à 900,77 points.

Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a atteint 146,31 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central.

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 581,8 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par « Involys » (+6,56% à 130 DH), « M2M Group » (+6,13% à 501 DH), « Afric Industries SA » (+5,99% à 285 DH), « Salafin » (+5,32% à 930 DH) et « Promopharm S.A » (+4,53% à 900 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par « Ennakl » (-5,41% à 35 DH), « Cosumar » (-2,79% à 167,10 DH), « Alliances » (-2,54% à 75,50 DH), « Société des boissons du Maroc » (-2,40% à 440 DH) et « Stokvis Nord Afrique » (-1,36% à 13,80 DH).

IM