Infomédiaire Maroc – CIH BANK, en partenariat avec le CMI et MasterCard, lance la 1ère carte internationale co-brandée de paiement, baptisée « GO », ouvrant ainsi la voie à la 1ère carte portant une marque nationale CMI ouverte à l’utilisation internationale.

A cette occasion, une cérémonie de lancement de la carte « GO » a été organisée dans les locaux du CIH BANK en présence de Ahmed RAHHOU, Président Directeur Général de CIH BANK, Khalid ELGIBALY, Président de la Division MENA MasterCard, et Mikael NACIRI, Directeur Général du CMI.

Le lancement de la carte GO rentre dans le cadre de l’accord de partenariat signé en date du 10 Juillet 2018 entre le CMI, opérateur historique de référence du paiement électronique au Maroc et MasterCard, société technologique mondiale leader dans les solutions de paiement.

« GO » est une carte internationale permettant les retraits et paiements contact et sans contact au Maroc et à l’étranger, ainsi que le paiement sur internet sur sites marocains et internationaux.

IM