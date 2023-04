BMCE Capital Global Research (BKGR) a mis à jour sa prime de risque actions (PRA) qui reste quasi-stable à 8,9% en mars 2023, en hausse de 0,1% par rapport à la dernière actualisation du mois de septembre 2022.

Cette stabilité de la prime de risque prospective s’explique principalement par « le maintien du spread à un niveau quasi-similaire avec l’accélération du trend baissier qu’a connu le MASI à partir du mois de septembre 2022, soit des pertes totales de 11,5% depuis la dernière mise à jour, compensée par la forte revue à la baisse de nos cours cibles dans le sillage de la hausse des BDT 10 ans de près de +106,5 pbs ayant induit un repli de notre capitalisation cible de -11,9% », précise BKGR dans son dernier « Flash-prime de risque ».

Le calcul de la prime de risque par la méthode prospective est effectué via l’égalisation des estimations de cash-flows pour les sociétés du Scope 40 à leurs cours actuels en Bourse, a indiqué BKGR qui aboutit ainsi à une PRA de 8,9%, en hausse de +0,1 pt par rapport à sa dernière actualisation du mois de septembre 2022.

Par branche d’activité, la PRA ressort à 9,5% pour les industries (vs. 9,1% en septembre 2022), 8% pour les financières (vs. 8,1%), et 8% pour les assurances (vs. 8,6%).

Par ailleurs, et dans le cadre de la mise à jour de la prime de risque par la méthode historique, BKGR a ainsi abouti à une PRA de 6,54%, en stagnation comparativement à la dernière mise à jour effectuée en septembre 2022.

La PRA instantanée, mesurée par l’écart entre la rentabilité exigée par les actionnaires et le taux sans risque, s’inscrit, quant à elle, en légère hausse s’établissant à 5,74% (vs. 5,68% en septembre 2022).

Cette hausse, explique BKGR, découle de l’effet combiné de la revue à la baisse de la capacité bénéficiaire et de la masse de dividendes 2022E de notre Scope 40 notamment suite à la déconvenue des réalisations financières d’IAM consécutivement à l’astreinte qui lui a été imposée par l’ANRT et au redressement fiscal subi, et de l’augmentation du rendement des BDT 52 semaines, équivalent au taux sans risque, dans le sillage de la hausse du taux directeur entamée fin septembre 2022.

En outre, la méthode par sondage, introduite en septembre 2017 dans le panel de BKGR et permettant d’estimer la prime de risque en se basant sur les attentes et les prévisions des différentes catégories d’investisseurs du marché marocain en termes de rentabilité annuelle exigée à horizon 10 ans, fait ressortir une PRA à 7,2% en baisse de 0,9 pt comparativement à septembre 2022.

Cette revue à la baisse de la prime de risque action reflète vraisemblablement un regain de confiance des investisseurs envers le marché action et notamment leur optimisme quant à une reprise de ce dernier à partir du S2-2023.