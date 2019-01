Infomédiaire Maroc – La Bourse de Casablanca a terminé jeudi dans le vert, soutenue entre autres par les compartiments « Sylviculture et Papier » et » Matériels, Logiciels et Services ».

Au terme de cette séance, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a progressé de 0,06% à 11.089,52 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a pris 0,07% à 9.001,03 points.

Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,08% à 9.918,44 tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a pris 0,11 % à 9.471,88 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, quant à lui, augmenté de 0,08% à 886,57 points.

Ce mouvement haussier trouve son origine dans la hausse de 8 compartiments, particulièrement ceux du « Sylviculture et Papier » qui a gagné 6,23% et de « Matériels, Logiciels et Services » qui figure également parmi les plus fortes hausses sectorielles avec une progression de l’ordre de 1,47%.

Dans la foulée, le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 506 millions de dirhams (MDH), réalisé sur le marché central (82,3 MDH) et le marché de Bloc (423,7 MDH).

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est chiffrée à près de 571,16 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par « Med Paper » (+6,23% à 22 DH), « Taslif » (+5,98% à 24,82 DH), « MicroData » (+2,97% à 260 DH), « HPS » (+2,16% à 2597 DH) et « Total Maroc » (+1,56% à 975DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par « Fenie Brossette » (-8,83% à 82,01 DH), « Auto Hall » (-3,85% à 75 DH), « Lydec » (-3,03% à 480 DH), « Minière Touissit » (-2,7% à 1332 DH) et « Colorado » (-2,44% à 60 DH).

Rédaction Infomédiaire