La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire positif, lundi, favorisée notamment par les valeurs des secteurs « Participation et Promotion immobilière », « Assurances », et « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » ainsi que par certaines valeurs bancaires. A la clôche finale, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a gagné 0,26% à 11.192,98 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est adjugé 0,31% à 9.088,56 points.

Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 0,22% à 10.090,08 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid s’est bonifié de 0,23% à 9.590,20 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, quant à lui, grimpé de 0,22% à 885,67 points.

Sur le plan sectoriel, le compartiment « Participation et Promotion immobilière » a profité des hausses affichées par Res Dar Saada (+4,30%), Alliances (+1,97%) et Douja Prom Addoha (+1,65%).

Parallèlement, l’indice sectoriel du compartiment des assurances a affiché un gain de (+1,87%) grâce à la bonne performance du groupe Saham Assurance (+7,69%). Le groupe « Stroc Industrie » a pris 5,27%, faisant ainsi bondir le secteur « Ingénieries et Biens d’équipement industriels ».

Contre-performance, les secteurs » Sociétés de portefeuilles et Holdings » et « Sylviculture et Papier » ont accusé des pertes respectives de (-5,54%) et (-3,47%), sous l’effet de la chute des groupes « Delta Holding » (-5,62%) et « Med Paper » (-3,47%). Le volume global des échanges de titres s’est élevé à plus de 14,45 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central.

La capitalisation boursière a, pour sa part, dépassé les 578 milliards de dirhams, dominée par Itissalat Al-Maghrib (130,5 MMDH), Attijariwafa Bank (94,8 MMDH) et BCP (49,2 MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Saham Assurance (+7,69% à 1.400 DH), Stroc Industrie (+5,27% à 24,79 DH), Res Dar Saada (+4,3% à 83,49 DH), CIH (+2,33% à 307 DH) et Alliances (+1,97% à 77,5 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Delta Holding (-5,62% à 33,4 DH), CDM (-5% à 551 DH), Med Paper (-3,47% à 22 DH), Involys (-2,73% à 126,5 DH) et Total Maroc (-2,34% à 1.126 DH).

IM