Infomédiaire Maroc – La Bourse de Casablanca a clôturé la séance de vendredi dans le rouge, ses deux principaux indices, le Masi et le Madex, perdant respectivement 0,83% et 0,82%. Au terme de cette séance, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a cumulé 11.143,73 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est situé à 9.057,12 points.

Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a cumulé 10.167,76 points en hausse de 0,39%, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a cédé 0,46% à 9.676,55 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, quant à lui, abandonné 1,25% à 891,08 points.

Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a atteint 114,09 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central.

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est chiffrée à près de 568,69 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par « Stokvis Nord Afrique » (+8,93% à 15,25 DH), « Saham Assurance » (+3,70% à 1.400 DH), « Jet Contractors » (+3,14% à 330,05 DH) et « Wafa Assurance » (+1,69% à 4.200 DH) et « Total Maroc » ( 1,6% à 1.080 DH).

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par « Res Dar Saada » (-8,9% à 93,01 DH), « Stroc Industrie » (-8,65% à 24,3 DH), « Auto Hall » (-6,88% à 74,5 DH), « SMI » (-5,96% à 1.561 DH) et « Ennakl » (-5,91% à 35 DH).

Rédaction Infomédiaire