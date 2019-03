Après un démarrage dans le vert, la Bourse de Casablanca a terminé ses échanges en baisse vendredi, sous l’effet de la mauvaise tenue des compartiments des « assurances » (-3,98%), d' »électricité » (-4,69%), du « pétrole et gaz » (-0,53%), ainsi que celui des « banques » (-0,26%).

Au terme de la dernière journée de cette semaine, où la Bourse s’est inscrite en baisse pour la 4-ème séance consécutive, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a perdu 0,36% à 11.106,95 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est affiché à 9.018,66 points, en repli de 0,37%.

Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a cumulé 10.002,50 points, en baisse de 0,61%, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a lâché 0,18% à 9.489,88 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10″ a, quant à lui, abandonné 0,26% à 877,74 points.

Sur les 24 secteurs représentés à la côte casablancaise, neuf ont terminé dans le rouge. Le secteur d' »électricité » a enregistré le plus fort repli sectoriel (-4,69%), sous l’effet de la baisse de son unique titre Taqa Morocco.

Le compartiment des « Assurances » a, de son coté, terminé en baisse de 3,98%, suite au repli de ses titres Saham Assurance (-7,43%), Atlanta (-4,39%) et Wafa Assurance (-2,98%).

De même, les secteurs de « Participation et promotion immobilière », « Mines », « Pétrole et Gaz » et « Banques » ont clôturé dans le rouge, avec des baisses respectives de 0,93%, 0,63%, 0,53% et 0,26%.

En revanche, le secteur des « Boissons », porté par son titre Société des Boissons du Maroc (+4%), a enregistré la plus forte hausse sectorielle (+3,18%).

Egalement à la hausse, le secteur des « Services aux collectivités » a pris 0,67%, tandis que celui des « Services de Transport » a gagné 0,53%.

Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a atteint près de 66,41 millions de dirhams (MDH), réalisé en grande partie sur le marché central et dominé par les transactions portant sur Attijariwafa Bank (15,61 MDH), BMCE Bank (15,23 MDH), Cosumar (5,39 MDH) et Atlanta (4,48 MDH).

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 572,99 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Stroc Industrie (+6,03% à 24,97 DH), Société des boissons du Maroc (+4% à 2.600 DH), Disway (+3,40% à 284,40 DH), S.M Monétique (+2,91% à 283 DH) et Ciments du Maroc (+1,27% à 1.430 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Sonasid (-9,97% à 324,10 DH), Saham Assurance (-7,43% à 1.296 DH), Ennakl (-6,94% à 32,20 DH), Fenie Brossette (-6,88% à 74,50 DH) et Maghreb Oxygène (-5,99% à 137,25 DH).

