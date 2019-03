Les professionnels de la pêche artisanale de Tanger ont bénéficié, vendredi, de la distribution de plusieurs centaines de caisses isothermes, remises à titre gracieux dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêt et la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée.

Bénéficiant à quelque 350 bateaux de la pêche artisanale de Tanger, dans le cadre du Plan Halieutis, cette opération permettra à terme de distribuer 9.450 contenants aux 3.150 bateaux opérants sur 650 km de littoral, à raison de trois caisses par bateau.

L’objectif principal de cette opération est « de préserver la qualité du produit, valoriser le produit poissonnier, et augmenter sa compétitivité au niveau national et international », a déclaré le délégué des pêches maritimes de Tanger, Mohiydine Moudden.

La première phase de cette opération a couvert l’ensemble du littoral méditerranéen, a indiqué Youssef Benjelloun, président de la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée, ajoutant que la seconde phase couvrira Assilah et Larache.

Benjelloun a précisé que l’opération a nécessité un budget global « de plus de 18 millions de dirhams ». Il a indiqué que les caisses sont numérotées afin de faciliter la traçabilité et le contrôle, et prévenir toute forme d’utilisation non réglementaire.

Les caisses distribuées permettront de préserver les poissons pendant une durée allant de deux à six jours, ce qui permettra de préserver la qualité du poisson et d’améliorer les revenus des pêcheurs, a conclu le président de la chambre.

