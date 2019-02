La Bourse de Casablanca a terminé dans le vert ce lundi, soutenue, entre autres, par les compartiments des distributeurs et de l’agroalimentaire. Au terme de cette séance, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a progressé de 0,33% à 11.422,13 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a pris 0,3% à 9.279,43 points.

Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a cumulé 10.324,94 points en hausse de 0,39% et le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,36% à 9.833,29 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est, quant à lui, légèrement apprécié de 0,08% à 903,44 points.

Ce mouvement haussier trouve son origine dans la hausse de 9 compartiments, particulièrement des « distributeurs » qui a gagné 3,20%, porté notamment par les titres « Auto Hall » (+3,51%), « Label Vie » (+3,41%) et « Ennakl » (+0,88%). La cote a aussi profité de la bonne tenue du secteur agroalimentaire où Lesieur Cristal et Cosumar ont pris 1,69% et 1,52%. Parallèlement, le compartiment « sociétés de portefeuilles-holdings », qui figure parmi les plus fortes hausses sectorielles, s’est bonifié de 2,98%, à la faveur de la hausse de Delta Holding (+3,03%).

Aux valeurs individuelles, Itissalat Al-Maghrib, l’un des titres les plus actifs de la séance, a clôturé sur un gain de 1,46%. Le groupe de télécommunication a publié, lundi, ses résultats annuels qui font état d’une progression de 5,3% de son résultat net part du Groupe (RNPG) et de 3,1% de son chiffre d’affaires consolidé.

Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a avoisiné les 69,55 millions de dirhams (MDH), réalisé essentiellement sur le marché central. Pour sa part, la capitalisation boursière s’est chiffrée à près de 589,39 milliards de dirhams, dominée par Itissalat Al-Maghrib (134,7 MMDH), Attijariwafa Bank (95,5 MMDH) et BCP (50,1 MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Stroc Industrie (+6,16% à 25 DH), Crédit du Maroc (+5,45% à 580 DH), Disway (+3,98% à 284,50 DH), Sonasid (+3,69% à 379 DH) et Auto Hall (+3,51% à 72,46 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Aluminium du Maroc (-8,99% à 1.650 DH), M2M Group (-3,73% à 491 DH), Cartier Saada (-2,98% à 40,75 DH), Wafa Assurance (-2,53% à 3.850 DH) et Involys (-1,83% à 131,15 DH).

IM