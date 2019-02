Les aéroports du Royaume ont enregistré, en janvier 2019, un volume de trafic commercial de 1 861 875 passagers, soit une augmentation de +10,02% par rapport à la même période de l’année 2018.

L’aéroport Mohammed V, qui représente plus de 40% du trafic global, a accueilli 783 098 passagers (+2,96%) et la plupart des autres aéroports ont enregistré des résultats positifs, notamment les aéroports de Marrakech-Menara (+20,68%), Fès Saiss (+17,57%), Tanger Ibn Battouta (+15,05%), Rabat Salé (+17,58%), indique un communiqué de l’Office National des Aéroports (ONDA). Le trafic domestique a affiché une forte croissance de l’ordre de +26,58% par rapport à la même période de l’année 2018 et celui international a connu une hausse de +8,12% avec 1.641.165 passagers accueillis, précise le communiqué.

Le marché européen, qui représente 79% du total du trafic aérien international, a marqué une hausse de l’ordre de +10,01% et le segment de l’Amérique du Sud a signé une croissance à deux chiffres de +19,93%.

Les marchés de l’Amérique du Nord et des pays du Maghreb ont, quant à eux, connu une quasi-stagnation avec des taux d’évolution respectivement de +0,89% et +0,11%, tandis que le segment du moyen et extrême Orient a accusé une baisse de l’ordre de -2,30%.

Concernant les mouvements d’avions durant le premier mois de l’année en cours, il y a eu 16 604 mouvements d’avions, soit une hausse de +10,66% par rapport à la même période de 2018, relève le communiqué, notant que la part de l’aéroport Mohammed V est de 43,97% de ce trafic, Marrakech-Menara de 21,71% et Agadir Al Massira de 8,55%.

Selon la même source, le trafic des avions commerciaux ayant survolé l’espace aérien marocain a connu, durant ce mois, une forte croissance de l’ordre de +10,8%.

Le trafic fret a, quant à lui, enregistré durant cette période en considération une augmentation de +2,66% pour atteindre un volume de 7181,60 tonnes contre 6995,32 tonnes en janvier 2018, fait savoir le communiqué.

IM