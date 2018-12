Infomédiaire Maroc – La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire positif lundi, ses deux principaux indices Masi et Madex gagnant 0,56% et 0,58% respectivement. A la cloche finale, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est situé à 11.205,73 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a avancé à 9.110,04 points.

Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 0,74% à 10.102,80 points, alors que le FTSE Morocco All-Liquid a cumulé 9.628,63 points (+0,75%).

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est, quant à lui, adjugé 0,83% à 898,50 points.

La tendance a été soutenue notamment par la bonne tenue du compartiment « bâtiment & matériaux de construction », dont l’indice sectoriel a gagné 3,57%, meilleure performance de la séance. S’agissant du secteur bancaire, il a terminé sur un gain de 0,40%, la hausse affichée par BMCE Bank (+1,4%) et BCP (+0,73%) ayant compensé le recul accusé par CIH (-0,66%). Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a touché plus de 99,39 millions de dirhams (MDH), réalisé essentiellement sur le marché central (63,28 MDH) et le marché de bloc (36,11 MDH). Pour sa part, la capitalisation boursière a dépassé les 571 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Stroc industrie (+8,81% à 26,44 DH), Stokvis Nord Afrique (+6,56% à 16,25 DH), LafargeHolcim Maroc (+4,26% à 1.690 DH), Involys (+3,08% à 120,60 DH) et Jet Contractors (+3,01% à 340 DH).

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Maroc Leasing (-5,99% à 435,25 DH), Afriquia Gaz (-5,99% à 2.905 DH), Risma (-3,25% à 171,25 DH), Res Dar Saada (-1,09% à 92 DH) et Lesieur Cristal (-1,02% à 145 DH).