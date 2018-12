Infomédiaire Maroc – Le ministre de l’économie et des finances, Mohamed Benchaaboun, a présidé, lundi à Rabat, par délégation du chef du gouvernement, la sixième session du Conseil d’administration de la Caisse marocaine des retraites (CMR), au titre du sixième mandat.

Intervenant à l’ouverture de cette réunion, Benchaaboun a tenu à remercier les membres du Conseil pour leur collaboration continue avec la CMR pour lui permettre de mieux servir ses usagers et atteindre ses objectifs stratégiques, indique un communiqué de la CMR.

Il a, en outre, félicité la CMR après la certification de son système de management de la qualité selon la norme ISO 9001, version 2015, et la certification ISAE 3402-type II, attestant de la conformité du dispositif de contrôle interne du Pôle Gestion de Portefeuille aux standards internationaux.

Le ministre a rappelé à ce propos les orientations gouvernementales de l’année 2019 qui prévoient la création de nouveaux mécanismes de financement des projets d’investissement, se basant sur le partenariat entre l’État et les acteurs institutionnels, notamment les caisses de retraite nationales, en affirmant la nécessité d’engager la CMR dans cette dynamique, relève la même source.

Il a également mis en avant l’importance que revêt la caisse en tant qu’acteur principal dans la gestion des régimes de retraite du secteur public au Maroc, insistant que cette dernière doit veiller à assurer les équilibres financiers des régimes de retraite qu’elle gère en vue d’honorer ses engagements envers les pensionnés et leurs ayants droit. Benchaaboun a également annoncé qu’après l’adoption de la réforme paramétrique en 2016, le gouvernement a entamé la deuxième phase visant la réforme globale du système de retraite national. A ce titre, un bureau d’étude a été désigné pour l’élaboration détaillée de ce système qui servirait de plate-forme de discussion avec les partenaires sociaux avant de décider du contenu de cette réforme et de sa mise en œuvre.

Par ailleurs, le ministre a exprimé sa satisfaction vis-à-vis des démarches entreprises par la CMR en vue d’améliorer la qualité des services offerts aux usagers, notamment celles relatives aux opérations de contrôle de maintien des droits à la pension et au renforcement du traitement automatique dans le domaine de la liquidation, du paiement et des révisions des pensions. Il a aussi salué les efforts déployés pour maîtriser les frais de gestion administrative et financière de la Caisse. Le Conseil a achevé ses travaux par l’adoption des projets de plan d’action et du budget au titre de l’exercice 2019 et la session.