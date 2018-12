Infomédiaire Maroc – La Bourse de Casablanca a terminé dans le rouge mercredi, ses deux principaux indices Masi et Madex cédant 0,59% et 0,62%, respectivement. A la cloche finale, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, est revenu à 11.214,37 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a reculé à 9.112,17 points.

Parallèlement, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE Morocco All-Liquid ont abandonné 0,69%, chacun, à 10.124,06 points et 9.605,34 points, respectivement. L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a lâché 0,67% à 901,3 points.

Aux valeurs individuelles, BMCI s’est adjugé 2,89%, tandis que BCP, CIH, Attijariwafa Bank et BMCE Bank ont clôturé sur des pertes respectives de 1,93%, 1,61%, 1,54% et 0,03%.

Par ailleurs, les titres des assureurs, Atlanta et Wafa assurance, ont reculé de 2,43% et 2,02%. Sur le plan sectoriel, l’envolée du titre de Stroc Industrie de 9,92% a permis au compartiment des « ingénieries et biens d’équipement industriels » de réaliser la meilleure performance de la séance.

Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a dépassé les 464 millions de dirhams (MDH), réalisé essentiellement sur le marché central (166,1 MDH) et le marché de bloc (100,4 MDH). Pour sa part, la capitalisation boursière, qui a avoisiné les 572 milliards de dirhams, a été dominée par Itissalat Al-Maghrib (123,4 MMDH), Attijariwafa Bank (90,9 MMDH) et BCP (50,4 MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Stroc Industrie (+9,92% à 26,6 DH), Aluminium Maroc (+3,94% à 1.664 DH), Managem (+3,8% à 1.038 DH), Auto Hall (+3,07% à 80 DH) et BMCI (+2,89% à 669,9 DH).

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Med Paper (-4,46% à 21 DH), Stokvis Nord Afrique (-3,7% à 13 DH), SNEP (-3,61% à 432,65 DH), Jet Contractors (-3,47% à 327,05 DH) et Alliances (-3,33% à 76 DH).

