Une convention de partenariat entre Emlyon business school et la Fondation marocaine de l’étudiant (FME) a été signée, ce mercredi à Casablanca, portant sur la création d’un fonds « Social makers » pour l’octroi de bourses à des étudiants méritants en situation sociale précaire.

Cette action a pour objectif de contribuer à favoriser l’accès de bacheliers brillants et socialement démunis à une école internationalement reconnue par l’intégration d’un programme complet.

« Emlyon business school s’associe à la FME pour concrétiser la mise en place du Programme de Bourse « emlyon by FME » qui offre à des jeunes bacheliers, particulièrement excellents académiquement mais issus de conditions sociales désavantagées, l’accès à Emlyon business school campus Casablanca via une bourse pédagogique assurant la gratuité du cursus académique et un soutien financier sous forme de bourse de vie ainsi qu’un dispositif d’accompagnement et de renforcement des compétences et de leadership », a annoncé, à cette occasion, Mourad El Mahjoubi, Directeur Emlyon business school Africa.

« L’entreprise doit intégrer, au même rang que ses autres objectifs stratégiques, une démarche RSE. Emlyon business school fait preuve d’une politique volontariste afin de soutenir l’égalité des chances en matière d’éducation », a-t-il estimé.

De son coté, le président de la FME, Hamid Ben Elafdil a mis en avant l’engagement de la Fondation à valoriser l’apport considérable des écoles et universités privées qui, sans leur mise à disposition gracieuse de bourses pédagogiques pour accéder à des formations de qualité, nombre d’étudiants ne pourraient concrétiser leurs projets de vie.

« L’innovation de ce fonds traduit la synergie où tous les acteurs s’impliquent, l’école, les entreprises et où notre savoir-faire est mis à disposition pour fédérer les bonnes volontés au profit de l’ascension sociale des jeunes méritants issus de conditions sociales précaires », a-t-il précisé.

Ce fonds de bourses vise à garantir à l’étudiant une prise en charge totale des frais de scolarité et permettra de fournir toutes les conditions de réussite aux bénéficiaires du programme, à savoir renforcer l’accès à une formation de grande qualité à Emlyon business school campus Casablanca qui souhaite, à travers ce fonds, faire participer des entreprises partenaires dans sa démarche RSE.

Il s’agit également de mettre à la disposition des bénéficiaires de cette bourse un matériel informatique, une dotation mensuelle pour couvrir les frais de vie, outre un programme d’accompagnement pour renforcer leurs compétences et leadership.

Comme contribution à ce fonds, Emlyon business school offre aux jeunes bénéficiaires des places pédagogiques gratuites. Grâce aux fonds offerts par ses partenaires mécènes, le programme compte actuellement 2 bénéficiaires. Et les deux partenaires ambitionnent d’en augmenter le nombre par la mobilisation des entreprises à travers leur contribution au fonds « social makers ».

Ce fonds sera géré par la FME, reconnue d’utilité publique, qui a pour mission d’accompagner les jeunes bacheliers méritants issus de conditions sociales limitées à s’intégrer socialement par un parcours de formation supérieure d’excellence.