Quelque 34 392 doctorants s’activent actuellement dans le domaine de la recherche au Maroc, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi.

S’exprimant à l’occasion de la remise des prix de distinction « Research Excellence Awards », Amzazi a expliqué que ce nombre a augmenté de 20% entre 2016 et 2018, alors que le nombre de thèses soutenues a augmenté de 35% au cours de la même période, notant que plus de 2 000 doctorats sont soutenus par an dans 63 centres d’études doctorales et 1 400 structures de recherche.

S’agissant du plan de la production scientifique, le ministre a précisé que les chercheurs marocains génèrent plus de 7.000 publications scientifiques indexées SCOPUS par an, soit une hausse de plus de 50% entre 2015 et 2017, représentant une moyenne globale à l’échelle nationale de 0,5 publication par chercheur par an, pour la totalité des enseignants-chercheurs.

Dans le même sillage, les chercheurs marocains déposent chaque année environ 100 brevets, a-t-il relevé, ajoutant qu’en 2018, 121 brevets ont été enregistrés au nom des universités et centres de recherche.

Pour ce qui est des contraintes, Amzazi a mis en avant l’innovation comme indicateur clé de la dynamique économique et sociale d’un pays, faisant savoir que « seule une entreprise sur trois à l’échelle nationale déclare avoir mis en place une activité recherche et développement ».

De même, les fonds issus du secteur privé ne financent que 22% de l’activité de recherche innovation, alors que ce taux dépasse les 80% dans les meilleurs systèmes de recherche innovation dans le monde, a-t-il constaté, notant que le reste est majoritairement financé par l’État, à hauteur de 73%, alors que le Royaume consacre environ 0.8% du PIB à ce secteur. Organisée sous l’égide du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à l’initiative du Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) en partenariat avec Clarivate Analytics, « Research Exellence Awards » a été l’occasion d’encourager et de célébrer des chercheurs marocains qui se sont distingués par la qualité et le volume de leur production scientifique.