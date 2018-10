Infomédiaire Maroc – Le Maroc et la France ont signé, ce vendredi à Rabat, une convention de partenariat portant sur l’augmentation du nombre d’étudiants devant bénéficier du programme d’excellence franco-marocain de bourses.

Paraphée par le ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Said Amzazi, et l’Ambassadeur de France au Maroc, Jean François Girault, cette convention précise les modalités, l’organisation et le déroulement du « Programme d’excellence franco-marocain de bourses pour les grandes écoles françaises qui bénéficiera chaque année à trois cent étudiants marocains.

Au termes de cette convention, le ministère assurera à chaque étudiant bénéficiaire une bourse de mérite, laquelle est composée d’une allocation mensuelle de 5 000 dirhams pendant 10 mois par année académique, en plus d’une participation annuelle aux frais de scolarité d’un montant de 6 000 dirhams. Elle sera allouée aux bénéficiaires pendant les 3 années de leur cursus au sein d’une école en France.

A cette occasion, Amzazi a souligné que cette collaboration permettra une mise en convergence des deux systèmes de bourse d’appui de la scolarité des meilleurs étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles, désirant poursuivre leurs études dans de grandes écoles d’ingénierie ou de commerce françaises. Dans le même sens, le ministre a relevé que l’installation des plus grandes écoles françaises d’excellence au Maroc confirme encore une fois que le Maroc et la France ont une vocation naturelle à coopérer en matière d’éducation et de formation de façon innovante et très porteuse.

De son côté, Girault a relevé que cette convention, qui est une « nouvelle pierre dans l’édifice de coopération Maroco-Française » permettra aux étudiants parmi les plus méritants du Maroc, en l’occurrence les lauréats des concours aux grandes écoles, de disposer d’un système de bourse et de protection, qui leur permettra d’être plus nombreux à pouvoir suivre leur cursus en France, dans des conditions financières plus aisées.

Ce dispositif, a-t-il ajouté, concernera trois cent étudiants chaque année, ce qui augmente de façon considérable le nombre des bénéficiaires de cet appui, et permettra dans le cadre de l’éthique qui est celle de l’appui aux étudiants entre la France et le Maroc, de favoriser les étudiants les plus méritants du Royaume.

Pour sa part, le directeur du centre national d’innovations pédagogiques et d’expérimentation, Youssef El Azhari a assuré que cette coopération permettra d’élargir l’assiette des bénéficiaires de ce programme d’appui de pratiquement une quarantaine d’élèves par an à plus de trois cent cette année.

Il a, en outre, fait savoir que cette convention, en plus de son caractère quantitatif, participera notamment à l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires des systèmes de bourses marocains, puisque elle va leur permettre en plus de bénéficier de la bourse de mérite octroyée par le ministère, de bénéficier de la bourse de couverture sociale, qui leur assure le statut de boursier du gouvernement français, en plus d’un appui à la recherche du logement ainsi qu’une prise en charge des frais de scolarité et beaucoup d’autres avantages, qui vont augmenter les chances des étudiants marocains pour mieux réussir leurs parcours au niveau des grandes écoles d’ingénierie et de commerce.

Le nouveau programme d’excellence, s’inscrit dans les actions d’exception menées par le Maroc et la France dans le domaine de l’enseignement supérieur, conformément aux orientations définies lors de la treizième Rencontre franco-marocaine de Haut Niveau, tenue à Rabat les 15 et 16 novembre 2017.

Rédaction Infommédiaire