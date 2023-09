L’acteur et entrepreneur culturel marocain, Brahim Mazned, a remporté le Prix international de Sharjah pour le patrimoine culturel, au titre de l’édition 2019-2020, pour son travail de collecte et de documentation de l’art populaire d’Al-Aïta au Maroc.

Le directeur artistique du festival Timitar a été sacré dans la catégorie des meilleures pratiques pour la préservation du patrimoine culturel arabe et ce, à l’occasion de la 23e édition du Forum international des conteurs Sharjah, qui se tient sous le thème «Histoires des plantes», avec la participation de 47 pays, dont le Maroc.

Le prix lui a été décerné pour ses anthologies «Chioukhs et chikhats Al-Aïta» et «L’art des rwaïs», une précieuse contribution à la valorisation et à la préservation du patrimoine musical marocain ancestral.