Le British Council a lancé, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, la quatrième édition du programme « Connecting Classrooms » visant à renforcer les capacités professionnelles des enseignants.

Ce programme international d’éducation, géré par le British Council et le Département du développement international du Royaume-Uni (DFID), vise au titre de l’année en cours à renforcer les capacités des enseignants à travers un développement professionnel de qualité afin de leur permettre de transférer aux élèves les capacités dont ils auront besoin dans leurs carrières professionnelles dans le futur, a indiqué mardi un communiqué du British Council.

Portant sur la période 2019-2021, le programme offre aux enseignants des régions concernées des opportunités de développement professionnel, en consolidant les partenariats professionnels, via une coopération étroite avec les responsables des politiques éducatives, en les encourageant à développer les meilleures pratiques internationales dans le domaine de l’éducation et en soutenant les priorités nationales en la matière.

Il tend également à garantir l’accès en ligne à des ressources pédagogiques de qualité pour permettre aux enseignants d’améliorer les résultats d’apprentissage pour les jeunes.

Depuis son lancement, le programme a ciblé 4.000 enseignants et un million d’élèves dans le monde, et ce à travers le changement d’attitudes, des approches éducatives et de la vie des jeunes, plus particulièrement, précise le communiqué.

Au Maroc, le programme « Connecting Classrooms », destiné à améliorer la qualité de l’éducation au Maroc, s’est déroulé pendant 10 ans sur trois phases. Jusqu’à présent, le programme a contribué au développement des capacités de 600 enseignants et de 200 responsables d’établissements scolaires relevant des académies régionales dans les régions de l’Oriental, Beni Mellal-Khenifra, Guelmim-Oued Noun, Rabat-Salé-Kenitra et Souss-Massa-Daraa.

En outre, 30 écoles ont reçu le Prix International des écoles (the International School Award), en reconnaissance de leurs réalisations en matière d’intégration de la dimension internationale dans leurs modes d’enseignement et d’apprentissage.

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, « Connecting Classrooms » a engagé plus de 100 décideurs politiques et a dispensé une formation de perfectionnement professionnel au profit de 3.000 enseignants et responsables d’établissements.

Le programme a également engagé plus de 900 écoles, dont 112 ont établi des partenariats internationaux réussis avec des écoles au Royaume-Uni.