Trois chercheurs marocains ont été distingués dans le cadre de la 7ème édition du Prix arabe des sciences sociales et humaines qui a pris fin lundi soir à Doha.

Les chercheurs marocains ont été primés dans les catégories « Etudes non publiées » et « Etudes publiées dans des périodiques paraissant en langue arabe ».

Pour ce qui est des « Etudes non publiées », les Marocains Benaissa Zeghbouch et Hassan Ahjij ont reçu les 2ème et 3ème prix pour leurs travaux respectifs sur « L’expérimentation entre la psychologie et la neurologie : un paradigme commun, des techniques différentes et une complémentarité des résultats » et « l’interprétation du comportement social : les conditions d’adaptabilité à la lumière de la philosophie de Wittgenstein ». Le premier prix de cette catégorie a été annulé.

Quant aux « Etudes publiées dans des périodiques paraissant en langue arabe », le Marocain Mohamed Faoubar s’est vu décerner le 3ème Prix pour sa recherche sur « la biographie et l’autobiographie, de la littérature et la sociologie ».

Cinq autres chercheurs, provenant d’Algérie et de Tunisie, ont été récompensés dans les mêmes catégories de ce Prix décerné lors d’un événement organisé du 23 au 25 par le Centre arabe des recherches et de l’analyse des politiques à Doha.

Le Prix arabe des sciences sociales et humaines est doté de 15.000, 10.000 et 5.000 dollars USD respectivement pour les 1ère, 2ème et 3ème places.