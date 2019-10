Le géant américain du bâtiment BL Harbert a remporté le marché du futur consulat US à Casablanca. La valeur de la transaction se chiffre à 181 millions de dollars. Il s’agit du même géant du bâtiment auquel on doit l’ambassade américaine de la capitale, Rabat.

BL Harbert l’a emporté face à d’autres géants de la même taille, tels que Watts Constructors, Pernix Group, American International Contractor et Caddell Construction Co. Le consulat coûtera quelque 31 millions de dollars de plus que l’ambassade précitée.