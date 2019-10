Le groupe émirati Al Dahra Holding, spécialisé dans l’agroalimentaire et l’agrobusiness, s’apprête à construire une usine de production d’huile d’olive dans la région de Fès-Meknès. Le coût du projet s’élève à environ 55 millions de dirhams.

La production prévue d’huile d’olive extra-vierge sera destinée au commerce de gros et la vente au détail sur divers marchés, tels que ceux du CCG, du Moyen-Orient, d’Europe et d’Afrique du Nord. Pour rappel, basé à Abou Dhabi, Al Dahra Holding est l’un des principaux acteurs mondiaux du secteur agroalimentaire, dont les aliments pour animaux, avec la gestion de la chaîne d’approvisionnement de bout en bout.

Présent dans plus de 20 pays et desservant plus de 45 marchés, le groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de plus d’un milliard de dollars. Et c’est en 2012 qu’il fait son entrée au Maroc à travers l’acquisition d’Oliva, une société spécialisée dans la production d’olives.

A travers cette transaction, Al Dahra a pu disposer de 840 000 oliviers, devant générer environ 5 200 tonnes d’olives et une capacité de production annuelle d’huile d’olive de 1 600 tonnes.