Les livraisons de ciment, principal baromètre de l’activité du Bâtiment et travaux publics (BTP), ont affiché une nette hausse de 33% au cours du mois de juin, selon la Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration.

“Suite à la décision du déconfinement progressif à partir du 11 juin 2020, après près de trois mois de mesures restrictives en réponse à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), les livraisons de ciment ont marqué un rebond de +33% au cours du mois de juin 2020, portant le recul de ces livraisons au terme du premier semestre 2020 à 17,8% au lieu de -25,1% un mois plus tôt et +2,5% à fin juin 2019”, indique la DEPF dans sa note de conjoncture de juillet.

Cette croissance à deux chiffres durant le mois dernier a concerné l’ensemble des segments de livraison, notamment la distribution (+27,8%), le Béton Prêt à l’Emploi (+51,9%), l’infrastructure (+68,7%), le préfabriqué (+30,5%) et le bâtiment (+37,4%), précise la même source.