Le rythme baissier des ventes de ciment, principal baromètre du secteur du bâtiment et matériaux de construction (BTP), a maintenu son atténuation quasi-continue depuis le mois de juin, passant de -25,1% à fin mai 2020, à -12,5% à fin octobre 2020, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.

Les ventes de ciment avaient affiché, au terme des dix premiers mois de l’année précédente, une hausse de 3,6%, indique la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de novembre.

Concernant les opérations de financement du secteur de l’immobilier, la croissance des crédits à l’habitat a enregistré un léger rebond à partir du mois de juin 2020, pour atteindre +2,2% à fin septembre 2020, après +1,1% à fin mai 2020 et +4,5% il y a une année, fait savoir la même source. Quant aux crédits à la promotion immobilière, ils ont enregistré une quasi-stagnation à fin septembre 2020 (+0,2%), portant la croissance globale des crédits à l’immobilier à +1,6%, au lieu de +3,4% un an plus tôt.