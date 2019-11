– Espagne : Le nombre de migrants clandestins arrivés, par voie maritime, a enregistré, du 1er janvier au 30 octobre, une baisse de plus de 53%, par rapport à la même période de l’année précédente, selon le ministère de l’Intérieur.

– Grande Bretagne : Le gouvernement a défendu l’accord sur le Brexit conclu par le Premier ministre Boris Johnson avec l’Union européenne (UE), à la suite de critiques du président américain, Donald Trump, qui a estimé sur les ondes de la radio britannique LBC, que l’accord négocié par Johnson avec Bruxelles pourrait empêcher le Royaume-Uni de conclure un accord commercial avec les Etats-Unis.

– Japon : L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) a fait part de sa « sincère solidarité » avec le pays du soleil levant suite au violent incendie ayant ravagé un site classé au Patrimoine mondiale à Okinawa.

– Chine : La Chine envisage de multiplier ses efforts pour améliorer son système des réserves naturelles, a annoncé le directeur adjoint de l’Administration nationale des forêts et des prairies, Li Chunliang.

– Hong-Kong : Un homme d’affaires a déboursé plus d’un million de dollars pour s’offrir une place de parking dans l’immeuble le plus cher au monde.

– Espagne : La campagne électorale pour les élections législatives anticipées du 10 novembre a été lancée officiellement ce vendredi.

– Espagne : Le gouvernement en fonction, réuni en Conseil des ministres, a approuvé un décret-loi royal visant à empêcher la Generalitat (gouvernement régional) de la Catalogne et toute autre entité publique de développer une administration électronique indépendante qui n’est pas soumise au contrôle de l’État.

– Inde : L’Etat du Jammu-et-Cachemire a été formellement divisé, ce jeudi, en deux Territoires distincts, administrés directement par New Delhi, trois mois après la révocation de l’autonomie constitutionnelle de la région.

– Chili : Le président Sebastián Piñera a annoncé que l’Espagne a proposé d’organiser la 25ème Conférence de l’ONU sur les changements climatiques (COP25), après le désistement du pays andin face à l’ampleur des protestations sociales.

– France : Une quantité record de près de 15 tonnes de tabac de contrebande vient d’être saisie, d’une valeur estimée à 6,5 millions d’euros.

– Japon : Le ministre japonais de la Justice, Katsuyuki Kawai, a présenté sa démission, sur fond d’un scandale politique impliquant son épouse qui avait fait une entorse à la loi législative du pays en dépassant le plafond autorisé des rémunérations accordées à son équipe de campagne, lors de son élection en juillet dernier.

– Etats-Unis : La Réserve fédérale a abaissé son taux directeur pour la troisième fois cette année, pour tenter de relancer une économie menacée par les retombées des tensions commerciales avec la Chine et du ralentissement mondial.

– Japon : Un château de l’archipel méridional d’Okinawa, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, a été en grande partie dévasté par un incendie dans la nuit de mercredi à jeudi, ont annoncé les autorités locales.

– Canada : La Banque Centrale a décidé de laisser inchangé le taux cible du financement à 1,75 %, face à un contexte marqué par « les conflits commerciaux et l’incertitude qui freine les investissements ».

– Danemark : L’Agence danoise de l’énergie (DEA) a annoncé avoir approuvé le projet de gazoduc Nord Stream 2 dans les eaux danoises, éliminant ainsi le dernier obstacle majeur pour le projet de gazoduc dirigé par la Russie qui a divisé l’Union européenne.

– Liban : Le Premier ministre libanais démissionnaire, Saad Hariri, a été chargé par le chef de l’État, Michel Aoun, de continuer à expédier les affaires courantes du pays jusqu’à la nomination d’un nouveau gouvernement, a annoncé le palais présidentiel dans un communiqué.

– Chili : Le président Sebastián Piñera a annoncé, à Santiago, que le Chili a renoncé à l’organisation du Sommet des dirigeants de l’APEC et de la COP25 en raison des manifestations et protestations contre les inégalités sociales enregistrées dans le pays andin depuis treize jours.

– Norvège : Le patron du fonds souverain norvégien, le plus gros au monde, a annoncé sa démission qui prendra effet dès que la Banque centrale de Norvège, gestionnaire de la manne pétrolière, aura nommé son successeur.

– Singapour : Le Ministre Marocain des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita a tenu une rencontre avec les compétences marocaines établies dans la Cité-Etat, dont de hauts cadres et responsables opérant dans des entreprises Singapouriennes, des multinationales et des organisations internationales ayant siège à Singapour.

– Etats-Unis : L’économie a ralenti pour atteindre un taux de croissance de 1,9% au troisième trimestre, alors que les dépenses de consommation ont diminué et que les entreprises ont continué de réduire leurs investissements en réponse aux incertitudes liées à la guerre commerciale et au ralentissement de l’économie mondiale.

– Russie : Grâce à la dynamique que connait cette année le secteur agricole en Russie, les exportations de la filière devraient atteindre environ 24,7 milliards de dollars en 2019, a indiqué mercredi le ministère russe de l’Agriculture.

– AIEA : L’Argentin Rafael Grossi a été élu au poste de Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), lors d’un vote du Conseil des gouverneurs de l’AIEA, pour succéder au Japonais Yukiya Amano, décédé en juillet à 72 ans après avoir dirigé l’AIEA depuis 2009.

– Syrie : Le Comité constitutionnel syrien, créé sous les auspices des Nations Unies, a tenu cette semaine à Genève, sa première réunion avec la participation de 150 représentants du régime syrien, de l’opposition et de la société civile, répartis de façon équitable.

– Suède : Le Prix de l’environnement du Conseil nordique 2019 a été attribué à la jeune militante écologique suédoise Greta Thunberg pour « sa mobilisation de millions de personnes dans le monde entier pour réclamer l’action pour le climat – maintenant ! ».

– Grande Bretagne : Le Parlement britannique a approuvé la tenue d’élections législatives anticipées le 12 décembre, dans l’espoir de mettre fin à l’impasse politique sur le Brexit.

– Irak : Les forces spéciales américaines ont découvert la dernière cachette d’Abou Bakr al-Baghdadi avec l’aide d’un informateur extrêmement bien placé, un agent de « l’État islamique » qui a facilité les mouvements du chef terroriste autour de la Syrie et a même aidé à superviser les travaux de construction de son refuge syrien.

– ONU : Le Secrétaire général, António Guterres, a nommé la Nigériane Damilola Ogunbiy comme sa Représentante spéciale pour l’Energie durable pour tous et Coprésidente d’ONU-Énergie.

– Inde : Le transporteur low cost IndiGo a passé une énorme commande de 300 avions Airbus, d’une valeur globale de 33 milliards de dollars, soit l’une des plus grosses commandes d’avions jamais passées avec un seul opérateur.

– UE : Le Conseil européen a adopté formellement la décision d’accorder au Royaume-Uni un nouveau report du Brexit jusqu’au 31 janvier 2020.

– Liban : Le Premier ministre Saad Hariri a annoncé, mardi, la démission de son gouvernement, au 13ème jour d’une contestation populaire inédite au Liban réclamant le départ de l’ensemble de la classe politique.

– France : Le réseau social « Facebook » a fait part de son refus de rémunérer les éditeurs de la presse française pour les articles partagés par ses plus de 2 milliards d’utilisateurs, au lendemain de l’entrée en vigueur d’une loi sur les droits voisins du droit d’auteur.

– Canada : Le gouvernement a décidé de laisser inchangé le niveau de la menace terroriste après l’annonce de la mort samedi d’Al Baghdadi, chef du groupe jihadiste « Daech ».

– Chili : Le président Sebastián Piñera a procédé à un remaniement de son cabinet en procédant notamment au remplacement de huit ministres, y compris ceux de l’intérieur, Andrés Chadwick et des Finances, Felipe Larraín.

– Etats-Unis : Les images de l’assaut mené par les forces spéciales américaines contre le chef de l’Etat islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, seront rendues publiques dans les prochains jours, a annoncé le Pentagone.

– Royaume-Uni : Après un nouveau revers au parlement britannique qui a rejeté lundi soir la tenue d’élections anticipées le 12 décembre, le Premier ministre Boris Johnson a tenté à nouveau mardi de convoquer des élections législatives ce mois même, dans une dernière tentative de mettre fin à la crise du Brexit.

– Finlande : Le gouvernement a annoncé qu’il exigera une autorisation pour les personnes résidant en dehors de l’Union européenne (UE) et de l’Espace économique européen (EEE) pour l’achat d’un bien immobilier dans le pays à partir de 2020.

– Belgique : L’Université d’Anvers a annoncé lundi avoir été la cible d’une attaque informatique qui a paralysé certains systèmes de l’établissement.

– UE : Les Vingt-sept Etats membres ont donné leur aval pour un nouveau report « flexible » du Brexit jusqu’au 31 janvier 2020, a annoncé le président du Conseil européen Donald Tusk.

– Inde : La pollution de l’air dans la capitale indienne, New Delhi, a atteint des niveaux record en dépassant le niveau d’alerte violet au cours de la journée de dimanche dernier, en raison de la combustion continue de chaumes dans les villes du nord et des émissions produites par les feux d’artifice lancés pour célébrer le festival de Diwali.

– Colombie : L’ex-sénatrice Claudia López, du parti écologiste de centre-gauche « Alianza Verde » (Alliance verte), devient la 1ère femme a être élue maire de la capitale colombienne, Bogotá.

– Argentine : Alberto Fernández, candidat de l’opposition et leader du « Front pour tous » a remporté l’élection présidentielle en Argentine au premier tour, devant le président sortant Mauricio Macri.

– Chine : Une grand-mère de 67 ans a accouché d’une petite fille dans l’est de la Chine, devenant ainsi la plus vieille Chinoise à mettre au monde un enfant.

– Danemark : Le Parlement a adopté un projet de loi permettant de déchoir de leur nationalité les djihadistes danois qui rejoignent des groupes de combattants étrangers.

– Etats-Unis : Le déficit budgétaire du gouvernement s’est creusé pour la quatrième année consécutive, atteignant près de 1 000 milliards de dollars en 2019, en augmentation de 205 milliards de dollars par rapport à l’année précédente, en dépit d’une croissance économique soutenue.

– Etats-Unis : Le constructeur aéronautique Boeing a assuré avoir apporté des « modifications logicielles » qui empêcheront que les conditions de commandes de vol apparues lors des deux crashs mortels impliquant son appareil 737 MAX, au large de l’Indonésie et en Ethiopie, ne se reproduisent plus.

– Belgique : Le Premier ministre Charles Michel souhaite être déchargé de sa fonction de Premier ministre au plus tard au début du mois de novembre afin de préparer la présidence du Conseil européen qu’il prendra le 1er décembre.

– Allemagne : La chercheuse marocaine Karima El Azhary a été choisie parmi les 25 récipiendaires internationaux des Green Talents 2019, un programme initié par le ministère fédéral de l’Education et de la recherche allemand depuis 2009.

– Thaïlande : La compagnie aérienne nationale « Thai Airways » serait au bord de la faillite et du dépôt de bilan, selon des déclarations de son président Sumeth Damrongchaitham, qui a appelé les employés à adhérer aux efforts de redressement de la compagnie.

– Belgique : Le Roi Philippe a nommé dimanche la ministre du Budget et de la Fonction publique, Sophie Wilmès, comme Première ministre par intérim, en remplacement de Charles Michel, qui prendra le 1er décembre la présidence du Conseil européen.

– Chili : Le président chilien, Sebastián Piñera, a demandé à tous ses ministres de démissionner afin de former un nouveau gouvernement, au lendemain de la grande marche qui a réunis plus d’un million de manifestants au centre de Santiago.

– MENA : Les pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord ont mis en œuvre un nombre record de réformes pour améliorer le cadre d’activité de leurs petites et moyennes entreprises et comptent parmi eux quatre des pays qui ont le plus progressé à travers le monde dans ce domaine, révèle le rapport Doing Business 2020 publié par le Groupe de la Banque mondiale.

– France : L’Assemblée nationale a donné son feu vert à une expérimentation de l’usage du cannabis à des fins médicales, une première en France.

– Etats-Unis : Plus de 1 600 cas de lésions pulmonaires associées au vapotage ont été signalés dans le pays, selon les autorités fédérales de la santé qui font état de 35 décès liés à cette mystérieuse épidémie.

– Etats-Unis : Les autorités de Californie ont indiqué avoir ordonné l’évacuation d’au moins 40 000 personnes alors que des incendies accentués par le vent font rage au nord de Los Angeles.

– Thaïlande : Le gouvernement a annoncé la signature d’un contrat pour la réalisation d’un grand projet ferroviaire qui prévoit de relier les trois principaux aéroports du pays via une ligne de trains à grande vitesse pour un investissement global de 224 milliards de bahts (7,46 milliards de dollars).

– Vietnam : Un navire chinois de prospection pétrolière qui était au centre de tensions diplomatiques entre Hanoï et Pékin a quitté les eaux sous contrôle vietnamien après plus de trois mois d’activités.

– France : Un décret publié par le gouvernement a intégré les trottinettes électriques et autres « engins de déplacement personnels motorisés » au code de la route.

– Bolivie : Le président sortant Evo Morales a été réélu dès le premier tour de l’élection présidentielle par 47,06% des voix, selon les résultats quasi complets publiés par l’autorité électorale.

– Japon : La police était à la recherche d’un diamant de 50 carats, d’une valeur de 1.6 million d’euros, dérobé à Yokahoma lors d’un salon de joaillerie.

– France : Electricité de France (EDF) a revu à la baisse ses prévisions de production d’électricité nucléaire pour 2019, en raison des prolongations d’arrêts de certaines centrales, des travaux de maintenance sur son réacteur à Flamanville ainsi que de conditions météorologiques défavorables.