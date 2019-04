La 4G+ Advanced de l’Office national des télécommunications (ONATEL-SA, filiale de Maroc-Telecom), est désormais opérationnelle au niveau de 35 localités, dont neuf chefs-lieux de régions sur les 13 que compte le Burkina Faso.

Les travaux d’extension sont en cours avec la couverture progressive de plusieurs autres localités, dont les quatre chefs-lieux des régions restantes avant la fin de l’année 2019, indique un communiqué de l’opérateur historique de téléphonie au Burkina Faso, transmis mardi à MAP-Ouagadougou.

ONATEL-SA a signé, le 19 mars dernier à Ouagadougou, un accord de financement de 40 milliards de F CFA (plus de 61 millions d’euros) avec Banque Atlantique (filiale du Groupe marocain « Banque centrale populaire » +BCP+) destiné à acquérir une licence télécoms qui lui permettra d’offrir des services 4G+ à ses 7,8 millions d’abonnés.

ONATEL-SA, acteur majeur dans le domaine de l’économie numérique au Burkina Faso, au regard de l’importance de son réseau et de sa contribution à l’économie du pays, entend jouer pleinement son rôle dans la réduction de la fracture numérique, souligne le communiqué. C’est dans le cadre de cette dynamique que le leader des télécommunications au Burkina Faso a entrepris la démarche de l’acquisition de la licence technologiquement neutre, précise la même source, ajoutant que cette acquisition a permis à ONATEL-SA de lancer la 4G+ Advanced et d’offrir la meilleure expérience client en matière de haut-débit.

La 4G+ est une génération de téléphonie mobile plus évoluée que la 3G+. Il s’agit d’une technologie dédiée par ONATEL-SA au stade actuel, au seul usage de la connexion Internet.

La 4G+ Advanced de ONATEL-SA, selon le communiqué, présente, en outre, les meilleures caractéristiques avec un débit annoncé de 250 Mbits/s pour les terminaux compatibles et ce au regard du spectre de fréquence qui est mis à disposition. En outre, elle offre de très hauts débits et va au-delà des obligations du cahier des charges en termes de couverture.

Dès son lancement, le 26 mars dernier, cette offre permet aux clients une rapidité dans les téléchargements de fichiers, un confort d’utilisation, une stabilité, une fluidité et sans changement tarifaire, relève le communiqué.

Opérateur de référence en Afrique, leader au Maroc et dans d’autres pays dont le Burkina Faso, le Groupe Maroc-Telecom participe activement au développement du secteur des télécoms sur le continent. Présent dans 10 pays africains: Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, Togo et Tchad, le Groupe compte aujourd’hui plus de 61 millions de clients. Opérateur global des télécommunications au Burkina Faso, ONATEL-SA a connu, depuis le 17 avril 2018, une importante modification de la structure de son capital. Pour les actionnaires de référence, cette structure du capital accorde désormais 61% au Groupe Maroc-Telecom et 16% à l’État du Burkina Faso.

Ainsi, le nombre des abonnés de ONATEL-Burkina s’établit à 7,8 millions de clients actifs pour un parc commercial de près de 9 millions de clients avec une couverture de plus 93% de la population de ce pays de l’Afrique de l’Ouest.