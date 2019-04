La Banque Atlantique, filiale du Groupe Banque centrale populaire (BCP) du Maroc, a offert deux forages à la commune de Béguédo, située dans la région Est du Burkina Faso, en vue de garantir l’accès des populations à l’eau potable.

La construction de ces deux ouvrages « témoigne de l’engagement de la banque marocaine à contribuer au bien-être des populations et marque sa volonté affirmée de soutenir financièrement des projets à fort impact social et environnemental », a souligné le Directeur général de la Banque Atlantique, Yssouf Gbané, cité par un communiqué de l’institution financière marocaine.

Acteurs majeurs de l’économique du Burkina Faso, cette banque affiche également à travers cette action, son attachement à la protection de l’environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique, indique le communiqué de la Banque Atlantique, rendu public à Ouagadougou.

L’engagement social et solidaire du Groupe marocain BCP en Afrique subsaharienne s’illustre à travers plusieurs projets et interventions menés par ses filiales banques et assurances installées dans 10 pays.

Les plus emblématiques étant le financement de programmes en faveur de l’entreprenariat des jeunes et des femmes, de l’éducation et le développement durable notamment la construction de salles de classe, la fourniture et l’installation de système photovoltaïque, ainsi que de la santé, particulièrement la prise en charge des soins d’enfants malades, précise la même source.

Que ce soit au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée Bissau, au Niger, au Sénégal ou au Togo, le Groupe poursuit ses actions autour de ses axes d’intervention à l’endroit des populations les plus démunies, notamment celles établies en zone rurale, renforçant ainsi sa dimension citoyenne.

La Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) en termes de parts de marché. Elle est présente dans les huit pays de l’espace UEMOA : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo.

Banque Atlantique s’appuie, également, sur des filiales spécialisées telles que banque d’affaires (atlantique finance), gestion d’actifs (Atlantic asset management), assurances (atlantique assurance vie) et atlantique assurances en Côte d’Ivoire et au Togo.

En outre, le Groupe BCP est présent dans 12 pays africains et 13 autres pays dans le reste du monde. Dans l’espace UEMOA, la BCP s’appuie fortement sur Banque Atlantique pour construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement. Cette notion de solidarité renvoie à l’engagement du Groupe aux côtés des pays africains pour le financement des grands projets d’infrastructure et le développement de l’inclusion sociale et financière, tout en renforçant le lien entre la diaspora africaine dans le monde et les pays d’origine.