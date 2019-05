Le ministre burundais des Finances, Domicien Ndihokubwayo, a annoncé que le gouvernement de son pays prévoit augmenter ses dépenses budgétaires de 8% durant l’exercice 2019/20 (juillet-juin), à 824,84 millions de dollars.

« L’augmentation des dépenses budgétaires s’assigne pour objectif d’améliorer la performance des secteurs de la santé et de l’agriculture », a-t-il expliqué, cité vendredi par des médias locaux.

Lors d’une conférence de presse, le ministre a fait savoir que 88% du budget serait financé par des recettes internes, sans donner plus de précision sur la manière dont le reliquat serait collecté.

Abordant la croissance économique du pays, le ministre burundais a indiqué que le gouvernement table sur une croissance de 4,2% au cours de l’exercice 2019/2020.

Plusieurs importants bailleurs de fonds internationaux, dont l’Union européenne (UE), ont suspendu leur aide financière directe au Burundi suite à la crise politique qui a éclaté dans ce pays d’Afrique de l’Est après la réélection du président Pierre Nkurunziza en 2015.

D’après les estimations de la Cour pénale internationale (CPI), les violences qui ont accompagné cette crise ont fait au moins 1.200 morts et plus de 400.000 déplacés entre avril 2015 et mai 2017.