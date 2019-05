Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Aziz Akhannouch et le Ministre de L’Economie et des Finances, M. Mohamed Benchaâboun ont signé une décision conjointe portant sur la mise en place par le Gouvernement d’un certain nombre de mesures pour assurer un bon déroulement de la commercialisation de la récolte des céréales au titre de la campagne agricole 2018-2019.

Ainsi,afin de permettre aux agriculteurs d’écouler à des prix rémunérateurs leur récolte de blé tendre au terme de l’actuelle campagne agricole, les mesures suivantes sont prises:

• Un prix référentiel cible de 280dh/quintal rendu moulin, pour une qualité standard ;

• Une subvention forfaitaire de 5,00dh/ql,accordée aux opérateurs pour les quantités de blé tendre de production nationale, acquises durant la période primable allant du 1er juin au 31 août 2019 ;

• Une prime de magasinage de 2,00dh/ql par quinzaine,octroyée aux organismes stockeurs pour les quantités de blé tendre collectées du 1er juin au 31 août 2019. Cette prime sera servie jusqu’à fin décembre 2019;

• La protection de la production nationale de blé tendre à la frontière en fixant les droits de douane à 135%(au lieu de 30%) et ce, à partir du 1er juin 2019, ce qui devrait assurer une protection convenable de la production nationale ;

• La reconduction du système d’appels d’offres pour l’approvisionnement des minoteries industrielles en blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées. Les premiers appels d’offres de l’année seront réservés exclusivement à la récolte nationale.