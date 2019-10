L’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Étrangers (AWEX) et l’Agence bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise (HUB Brussels) organisent du 14 au 18 octobre une mission économique multisectorielle au Maroc, apprend-on vendredi auprès des organisateurs. Cette mission d’une trentaine d’entreprises belges tous secteurs confondus « intervient suite au succès » de la mission économique de novembre 2018 au Maroc qui avait été conduite par la Princesse Astrid, précise l’AWEX. La même source qui souligne l’attractivité du Royaume en matière d’investissement, rappelle la signature de nombreux accords de partenariat et commerciaux dans le cadre de la mission économique princière qui ont servi de base à renforcer les relations bilatérales.