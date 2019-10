La 10ème édition du championnat mondial de Kitesurf « Prince Moulay El Hassan Kite World Cup 2019″ », un événement sportif inédit et une aventure exceptionnelle en kitesurf, s’est déroulée cette semaine à la perle des Provinces du Sud, avec la participation de près de 100 meilleurs compétiteurs internationaux dans les deux disciplines Freestyle et Strapless. Et parmi les riders internationaux présents à cette manifestation, figurent les trois premiers du classement du GKA Word Tour pour la discipline du Freestyle, à savoir le Suisse Maxime Chabloz, le Brésilien Carlos Marios et l’Italien Gianmaria Coccoluto.