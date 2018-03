Infomédiaire Maroc – Casablanca Finance City a organisé une rencontre dédiée aux opportunités d’affaires au Nigéria au profit des membres de sa communauté, animée par une délégation de haut niveau de la Commission de Promotion des Investissements (NIPC).

Et outre le renforcement des relations entre la place financière casablancaise et l’organisme nigérian de promotion des investissements, cette rencontre a également permis aux membres de la communauté CFC d’échanger autour du climat d’affaires et des opportunités d’investissement au Nigéria, l’une des économies les plus dynamiques du continent.

Engagé dans une véritable politique de diversification, le Nigéria offre d’importantes opportunités d’affaires dans les services, l’industrie manufacturière, l’immobilier, les mines et les hydrocarbures. Pour rappel, en 2016, 74% des investissements du Maroc en Afrique ont été réalisés par des entreprises CFC.

Rédaction Infomédiaire