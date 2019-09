Le gouvernement s’engage à interagir positivement avec les attentes de l’entreprise marocaine et à examiner les différentes propositions et recommandations issues de la 2ème Université d’été de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), a affirmé le Chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani.

Intervenant lors de la cérémonie de clôture de cette 2ème Université d’été de la CGEM, El Otmani a assuré le secteur privé de la mobilisation et de la détermination de l’ensemble des départements gouvernementaux à mettre en oeuvre les différentes réformes qui visent à améliorer le climat des affaires, à encourager l’investissement et à stimuler l’entrepreneuriat.

Les recommandations formulées par les chefs d’entreprises à cette occasion seront examinées et étudiées minutieusement par le gouvernement et feront l’objet de débat et de concertation avec le patronat, a-t-il souligné, notant que certaines des propositions seront mises en application dans un avenir très proche alors que d’autres nécessitent la mise en place de certains mécanismes en vue de leur mise en oeuvre à moyen terme.