Le Portugal a exporté vers le Maroc, en 2018, des marchandises d’une valeur de 692,7 millions d’euros et en a importé 161,9 millions d’euros, selon l’Institut national des Statistiques (INE).

Près de 1 300 entreprises portugaises exportent différents produits vers le Royaume, et le volume des échanges a triplé en un peu plus d’une décennie, favorisé par la présence croissante d’entreprises portugaises dans l’industrie automobile au Maroc et la présence de certains entrepreneurs marocains sur le sol portugais dont les entreprises à capitaux portugais au Maroc devraient approcher les 300 unités sur l’ensemble du territoire marocain.