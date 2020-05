La société Label’Vie a annoncé avoir réalisé une émission obligataire ordinaire par placement privé pour un montant global de 600 millions de dirhams (MDH) auprès d’investisseurs qualifiés.

L’opération a été structurée autour de trois tranches, indique le spécialiste de la grande distribution dans un communiqué, faisant savoir qu’il s’agit d’une tranche A à taux révisable, négociable de gré à gré et remboursable in fine à l’issue d’une période de 5 ans. L’opération porte également sur une tranche B à taux fixe, négociable de gré à gré et remboursable in fine à l’issue d’une période de 5 ans, poursuit la même source. Il s’agit aussi d’une tranche C à taux fixe amortissable, négociable de gré à gré et remboursable par amortissements annuels linéaires sur une durée de 7 ans, selon la même source.