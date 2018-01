Infomédiaire Maroc – Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au Centre monétique interbancaire ont réalisé 6,6 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un montant global de 2,6 milliards de dirhams durant la période de l’année 2017, en progression de +82,1% en nombre et +50,3% en montant par rapport à la même période en 2016.

Les sites les plus contributeurs sont les sites des compagnies aériennes avec une part de 23,6% du volume global et qui ont marqué une progression de +20,4%, les sites de paiement des factures des opérateurs Télécom (23,4%, +27,4%), les sites de paiement des factures des régies de distribution d’eau et d’électricité en plus de l’ONEE (22,9%, +133%) et en 4ème position les sites relatifs aux services e-Gov (12,6%, +98,2%).

A noter que l’activité reste très fortement dominée par les cartes marocaines à hauteur de 98,2% en nombre de transactions et de 92,4% en montant.

Rédaction Infomédiaire